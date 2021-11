Milan, allarme per Pioli: torna in campo solo nel 2022

Problemi seri per Stefano Pioli, il Milan ora rischia di perdere Rebic fino al 2022: il rientro potrebbe esserci dopo Natale.

Stefano Pioli ora teme davvero che l’infortunio di Ante Rebic possa essere più grave del previsto. Secondo il ‘Corriere della Sera’, infatti, l’attaccante rossonero potrebbe doversi arrendere a un lungo stop, che addirittura lo costringerebbe a stare fuori fino alla fine delle feste di natalizie. Non una buona notizia questa per il reparto offensivo del Milan e per il suo mister.

Milan, problemi per Rebic: potrebbe tornare nel 2022

Brutte notizie quindi per il Milan di Stefano Pioli. Ante Rebic secondo quanto raccolto dal ‘Corriere della Sera’, potrebbe rientrare solo nel 2022 e quindi dopo la fine del periodo delle vacanze natalizie. Il croato ha rimediato un infortunio prima della sfida contro la Fiorentina, che ora rischia però di essere più serio del previsto.

La lesione al bicipite femorale della coscia destra potrebbe fermarlo per diverse settimane e potrebbe perciò costringere Pioli a rinunciare a un attaccante che, pur non giocando sempre titolare, riesce comunque a dare quello sprint necessario alla squadra, come ha dimostrato nei minuti finali di Milan-Inter quando ha messo in difficoltà i nerazzurri in diverse occasioni.