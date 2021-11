“Non è sicuro…”: Zidane e il PSG, clamoroso ribaltone in panchina

Il Paris Saint Germain pensa a Zidane per sostituire Pochettino, intenzionato a lasciare il club per trasferirsi al Manchester United.

Ad accedere la miccia, questa mattina, era stato il ‘Daily Mail’ secondo cui Mauricio Pochettino sarebbe pronto a lasciare il Paris Saint Germain al fine di trasferirsi al Manchester United e rientrare così in Inghilterra. Fantacalcio? Pare proprio di no, perché a suffragare l’indiscrezione di mercato in questione è stato pure il quotidiano francese ‘Le Parisien’. Il tecnico argentino, in particolare, non si trova a suo agio all’interno dello spogliatoio parigino e medita un addio immediato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il PSG pensa a Zidane per sostituire Pochettino

Il divorzio, addirittura, apparirebbe “inevitabile” e per sostituirlo il PSG ha messo nel mirino Zinedine Zidane. L’ex Real Madrid, attualmente fermo, fino a qualche giorno ambiva alla panchina della Nazionale francese. Tuttavia Zizou: “[…] non risulta sicuro di un posto alla guida de ‘Les Blues”, scrive ‘Le Parisien’. Il motivo? Didier Deschamps, nonostante il deludente risultato ottenuto agli ultimi Europei, è quanto mai saldo al comando. Da qui la tentazione, per Zidane, di accettare la proposta del club più importante del suo Paese.

LEGGI ANCHE>>> “Va da Ronaldo”: clamoroso PSG, si aprono le porte per l’addio

I tempi, come raccontato sempre da ‘Le Parisien’, si preannunciano stretti: Pochettino, infatti, sta spingendo per andare via il prima possibile anche alla luce dei recenti contrasti con la proprietà (l’acquisto di Gianluigi Donnarumma non è stato apprezzato dall’argentino che avrebbe preferito investimenti in altri reparti). Puntando su Zidane, il Paris Saint Germain spera inoltre di convincere Kylian Mbappé a restare anche nella prossima stagione. Work in progress a Parigi: sono giorni bollenti sotto la Tour Eiffel.