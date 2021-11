“Va da Ronaldo”: clamoroso PSG, si aprono le porte per l’addio

Tra i papabili nuovi allenatori del Manchester United anche Pochettino: l’argentino lascerebbe il Psg per andare da Cristiano Ronaldo

L’esonero di Solskjaer ha generato tanti rumors intorno alla panchina del Manchester United, affidata temporaneamente a Michael Carrick, altra vecchia conoscenza dei ‘Red Devils’. La sua permanenza alla guida della squadra durerà fino a quando la dirigenza dello United non sceglierà il prossimo allenatore. Sono vari i nomi accostati alla formazione inglese. Da Zinedine Zidane a Brendan Rodgers e Ralf Rangnick ma ce n’è anche uno che ha del clamoroso.

Manchester United, Pochettino sarebbe pronto a lasciare il Psg per andare da Cristiano Ronaldo

Passare da Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Per chi di mestiere fa l’allenatore è sicuramente un privilegio non di poco conto. Allenare i due principali assi del calcio mondiale nel giro di poco tempo potrebbe essere ciò che accadrà a Mauricio Pochettino. L’argentino, ex Espanyol e Tottenham, è finito nel mirino dello United. A riferirlo è stato il Daily Mail. L’allenatore starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di lasciare la sua panchina a Parigi per trasferirsi a Manchester. Una scelta coraggiosa visti i tantissimi investimenti sostenuti in estate dal club parigino per tentare di vincere la Champions League. Specie se a ciò è unito il cattivo rendimento del club inglese, terminato in ottava posizione in Premier League dopo i recenti passi falsi. I ‘Red Devils’ hanno vinto infatti soltanto una delle ultime cinque partite di campionato e domani sera sono attesi da un impegno cruciale in Europa contro il Villarreal, in Spagna.

Alla base di questa decisione, secondo quanto riportato dal media britannico, ci sarebbe la volontà dell’allenatore argentino di riavvicinarsi alla famiglia, rimasta in Inghilterra dopo il suo passaggio al Psg. Inoltre il tecnico sarebbe stanco di gestire uno spogliatoio composto da personalità differenti e in contrasto tra loro.