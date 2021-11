Inter-Napoli, il gesto che i tifosi e le tv non hanno notato

Inter-Napoli finisce 3-2. Segna ancora una volta Hakan Calhanoglu, ma il suo gesto a fine partita fa infuriare i tifosi del Milan.

Inter-Napoli è finita 3-2. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto la formazione di Luciano Spalletti che mai era caduta da inizio stagione. Solo vittorie, prima di stasera, tranne i due pareggi contro la Roma di José Mourinho allo stadio Olimpico e contro l’Hellas Verona di Igor Tudor allo stadio Maradona. Al Meazza sono state decisive le reti di Calhanoglu, Perisic e Lautaro Martinez. Proprio il turco è stato colui che ha aperto le danze, segnando la rete dell’1-1 direttamente da calcio di rigore.

Inter-Napoli, Calhanoglu fa infuriare di nuovo i tifosi del Milan

Vista la vittoria dei suoi, per Hakan Calhanoglu è stata un’altra serata da incorniciare. A fine partita, però, come riferisce ‘Calciomercato.it’, è stato protagonista di un gesto che non farà felice i tifosi del Milan. Dopo il tanto discusso trasferimento dal Milan all’Inter, il calciatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’: “Ho segnato tre rigori su tre questa settimana. Il mister ha detto che li calcia chi se la sente. Io me la sentivo, così come è accaduto contro il Milan”.

Il trequartista dell’Inter, al termine del match vinto contro il Napoli, ha partecipato alla festa dei tifosi che hanno intonato il coro ‘Chi non salta rossonero è’. Calhanoglu non ha esitato a saltare: il gesto, non ripreso dalle tv, è sfuggito anche a tantissimi tifosi.