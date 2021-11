Milan, risposta alle polemiche rossonere: “Succede sempre in Champions”

Nella conferenza in vista della sfida con il Milan il tecnico dell’Atletico Madrid Simeone ha risposto alle polemiche.

La sfida di San Siro tra Atletico Madrid e Milan ha generato molte polemiche con il club rossonero sconfitto dopo un’ottima gara e tante polemiche arbitrali. L’espulsione di Kessiè ed un rigore concesso negli ultimi minuti ha infranto i sogni rossoneri che domani andranno in Spagna per mantenere le ultime speranze in chiave qualificazione.

Nella conferenza stampa pre partita il tecnico dei Colchoneros Diego Pablo Simeone è tornato sulle polemiche arbitrali del match di andata lanciando una chiara frecciata alle lamentele della società rossonera.

Milan, Simeone risponde alle polemiche

Il tecnico argentino vive un derby (ha giocato nell’Inter) ed ha parlato cosi: “A Milano abbiamo sofferto all’inizio con tanta pressione, se il Milan giocherà cosi domani dobbiamo sfruttare gli spazi”.

Riguardo alle polemiche del match di andata Simeone ha spiegato: “Succede sempre in tutte le sfide di Champions League. Ci sono sempre critiche, positive o negative, al termine dei match”. Nel corso della conferenza il ‘Cholo’ ha parlato anche della situazione riguardo gli infortuni di Joao Felix e Savic.