Osimhen, il punto dell’esperto: “Ecco quando potrà tornare”

SerieANews.com ha intervistato il dottore Umberto Bifulco per cercare di capire i possibili tempi di recupero di Osimhen.

Il Napoli ha perso domenica lo scontro diretto contro l’Inter, ma ha anche perso due dei suoi miglior giocatori: Osimhen, ed Anguissa. Il centrocampista ha riportato una lesione all’adduttore, mentre il nigeriano ha riportato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo destro. Ci sono problemi anche per Insigne, che non partirà per la trasferta di Mosca a causa di un problema al ginocchio.

Osimhen è stato operato in mattinata e la prognosi è stimata in circa 90 giorni. SerieANews.com ha intervistato il dottore Umbero Bifulco, odontoiatra con specializzazione in chirurgia orale ed esperto in interventi su fratture, per capire meglio i possibili tempi di recupero di Osimhen:

Infortunio Osimhen, il dott. Bifulco: “Può saltare anche la Coppa d’Africa”

Durante il match di domenica contro l’Inter, Osimhen ha riportato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Ci può far capire meglio l’entità dell’infortunio del calciatore del Napoli?

“Il calciatore ha riportato queste fratture scomposte sia dello zigomo che dell’orbita. Per un ripristino totale, per questo tipo di intervento, devono trascorrere almeno un paio di mesi: gennaio/febbraio. Se sono solo fratture scomposte, vuol dire che i segmenti ossei non sono più allineati e che sono fuori posto rispetto alla loro naturale sede. Con l’intervento di oggi in anestesia totale questa frattura si rimette a posto”.

Dopo questo tipo di intervento dovrebbe portare un tutore in titanio o una placchetta con le viti? Osimhen sarà costretto a giocare con una maschera come quelle che vengono utilizzate nel basket, quando recupererà dall’infortunio?

“Chiaramente, sì. Queste viti potranno essere esportate in successivo momento. Avrà sicuramente sentito un forte urto, visto che è una zona molto irrorata. Maschera al rientro? Sì, la dovrebbe indossare per i primi tempi fino a quando non si riuniscono le due parti di ossa fratturate. Si risolve in poco tempo, ma almeno un mesetto e mezzo di riposo ci vuole”.

A gennaio Osimhen dovrebbe disputare con la Nigeria la Coppa d’Africa. E’ a rischio la partecipazione del calciatore a questa competizione?

“Dipende da come procederà la riabilitazione, ma i tempi sono effettivamente stretti. Può darsi anche che si riprenda subito, ma bisogna lasciare il tempo che ci vuole per recuperare. Bisogna attendere che si concluda il processo di guarigione, che può variare a seconda dall’individuo”.