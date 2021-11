“Ha una sicurezza blasfema”: Sconcerti punta la ‘dominatrice’ della Serie A

Mario Sconcerti incorona l’Inter dopo la vittoria con il Napoli: “È la squadra che è cresciuta di più, ha una sicurezza blasfema”

L’ultimo turno di campionato ha reso ancora più intrigante la situazione in testa alla classifica, complici le sconfitte delle due formazioni al comando, Napoli e Milan. La corsa scudetto coinvolge pienamente oltre a queste due anche l’Inter, avanti di tre lunghezze rispetto all’Atalanta che tuttavia dovrà ancora pigiare forte per rientrare veramente in corsa per il primo posto. Difficile al momento fare dei pronostici su ciò che può ancora accadere. In ogni caso, il giornalista sportivo Mario Sconcerti si è espresso sulle possibili gerarchie in testa alla Serie A.

Inter, Sconcerti sicuro: “È cresciuta più delle altre, ha una sicurezza blasfema che Milan e Napoli non hanno”

Il giornalista sportivo fiorentino, che presta la sua firma al ‘Corriere della Sera’, dalle colonne del quotidiano milanese ha espresso il suo pensiero in merito alla corsa scudetto della Serie A. Secondo lui la squadra di Simone Inzaghi, uscita rafforzata dagli ultimi novanta minuti di gioco in virtù della vittoria contro il Napoli, è tornata pienamente in corsa e sui livelli dello scorso anno. Il motivo indicato è semplice: “L’Inter è la squadra che è cresciuta di più fa inizio stagione. Non mi riferisco soltanto all’organizzazione ma anche alla concretezza. Specie in questi termini è migliorata. L’impressione è che ormai Antonio Conte non manchi più a questa squadra. Sta dando il meglio di sé stessa. Conte non manca più a questa squadra. Ha una sicurezza blasfema che Milan e Napoli possono raggiungere soltanto dando il meglio. Ha giocatori freddi, le altre hanno

bisogno di organizzazione e vanno al passo soltanto se la musica è in sintonia”.

L’Inter ha ridotto la distanza dal duo di testa composto da Milan e Napoli. I nerazzurri ora sono a -4 e nelle prossime settimane affronteranno in successione Venezia, Spezia, Roma, Cagliari, Salernitana e Torino prima della chiusura dell’anno solare.