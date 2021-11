“Subito via gratis”: Barcellona, si apre un nuovo caso per gennaio

Nuovo caso tra le fila del Barcellona: uno dei ‘senatori’ è finito ai margini e può andar via gratis, già a partire da gennaio

Non è una stagione semplice, quella che sta attraversando il Barcellona. Prima l’addio di Messi, poi la crisi e l’esonero di Koeman. Adesso, l’arrivo di Xavi e i saluti (forzati) di Aguero. Il 2021 dei blaugrana prosegue tra mille difficoltà, nella speranza dell’ambiente catalanto che il mercato di gennaio rinfranchi e rimpolpi la rosa (e le ambizioni) del Barça.

E invece, in vista della sessione invernale, si prepara l’ennesimo caso tra le fila di Piqué e compagni: quello di Samuel Umtiti. Il francese è finito ai margini della rosa blaugrana e starebbe spingendo per un addio anticipato.

Barcellona, ecco il caso Umtiti: può andar via gratis e liberarsi per gennaio

Come riporta ‘Sport’, il rapporto tra il Barcellona e Umtiti è giunto alla fine e l’ipotesi rescissione contrattuale avanza con il passare dei giorni. L’ex Lione percepisce uno stipendio molto alto e la scadenza del suo accordo con i catalani è fissata al 2023. Nelle ultime sessioni di mercato, il Barça non è riuscito a piazzarlo in giro per l’Europa e (complice il mancato taglio dell’ingaggio) il peso del francese sul salary-cap del club è diventato insopportabile.

Ragion per cui, adesso, il Barcellona sarebbe pronto a sedersi al tavolo con Umtiti per trattarne una rescissione. Dopotutto, il 28enne centrale transalpino ha ancora i suoi estimatori e, soprattutto, l’età per rilanciarsi quanto prima. Soprattutto una volta libero dal proprio pesante ingaggio e dall’eventuale prezzo del cartellino. In tanti, in Europa, restano alla finestra.