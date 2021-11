Recupero Osimhen? Il Napoli ‘incrocia le dita’: domani sarà cruciale

Il Napoli ancora col fiato sospeso per le condizioni di Osimhen: arriva la notizia ufficiale sul recupero del nigeriano

Non solo uscito sconfitto da San Siro, il Napoli di Luciano Spalletti è costretto anche a fare la conta degli assenti. E in un lunedì come questo, il mancato sorpasso al Milan è l’ultimo dei problemi per la formazione azzurra. Dopotutto, gli infortuni di Anguissa e (soprattutto) di Osimhen tengono il banco e il futuro prossimo degli azzurri.

L’attaccante nigeriano ha rimediato ieri fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro, allarmando la piazza napoletana e l’undici di Luciano Spalletti. E per Osimhen, i tempi di recupero si preannunciano davvero lunghi.

Osimhen, domani l’operazione: il Napoli spera di recuperarlo presto

Nonostante la brutta notizia, il Napoli spera di recuperarlo prima del previsto. Domani, intanto, sarà cruciale: come notificato dalla stessa società azzurra: “Victor Osimhen rientrerà a Napoli in serata, resterà sotto osservazione e sarà operato nella giornata di domani dal Prof. Gianpaolo Tartaro coadiuvato dal Responsabile Sanitario del club Dott. Raffaele Canonico”.

La speranza di Spalletti e del patron De Laurentiis è quella di ritrovare il nigeriano prima dei 40-45 giorni indicati dalla iniziale diagnosi. Magari, anche attraverso l’utilizzo di una mascherina protettiva. In tal senso, tutto si ‘giocherà’ domani: in base alla risposta di Osimhen all’operazione, il Napoli capirà l’effettivo tempo di recupero del bomber ex Lille.