Cassano contro Lukaku, nessuna tregua: l’ennesima ‘bordata’ all’ex Inter

Cassano, nel corso della ‘BoboTV’, è tornato ad attaccante Lukaku spiegando che il Chelsea sta giocando meglio dopo il suo infortunio.

Amici mai, verrebbe da dire. Antonio Cassano, nel corso dell’ultima puntata della ‘BoboTv’, è tornato ad attaccare Romelu Lukaku alla luce della sua stagione in chiaroscuro finora vissuta al Chelsea (4 reti in 11 apparizioni complessive). L’attaccante, attualmente, si trova ai box a causa di una distorsione che l’ha obbligato a saltare 4 partite tuttavia secondo l’ex calciatore i Blues hanno tratto dei benefici dalla sua assenza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cassano, che bordate all’ex Inter Lukaku

“Lukaku? Può piacere e non piacere, il Chelsea faceva una fatica allucinante quando è arrivato e lui stava facendo malissimo. Se lui non gioca, il Chelsea sta facendo meglio. All’Inter ha fatto cose stratosferiche, poi è andato in uno step successivo in Premier League, lui aveva fatto male allo United e al Chelsea prima”. Cassano è poi andato andato avanti, motivando il proprio pensiero. “All’Inter, che non è il top mondiale, ha fatto benissimo. Al Chelsea sta facendo poco, ha giocato molto male. Il Chelsea senza di lui è tornato alla normalità”.

LEGGI ANCHE>>> Cassano, nuova stoccata all’Inter e ad Inzaghi: “Io divento matto…”

Lukaku, dal canto suo, sta provando a recuperare in tempo per giocare la partita di Champions League in programma stasera contro la Juventus. A fare il punto in merito alle sue condizioni è stato ieri il tecnico Thomas Tuchel, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida. “Non sono ancora sicuro che Lukaku possa esserci, vediamo come starà dopo l’allenamento. Parlerò col dottore e i fisioterapisti, può darsi che possa esser parte dei convocati dell’ultimo momento”.