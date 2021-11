“Siamo davvero lontani”: la frase che fa tremare i tifosi della Juventus

Nel pre partita di Chelsea-Juventus il vice presidente bianconero Pavel Nedved ha trattato di vari temi tra cui la lotta scudetto.

Con le recenti vittorie in campionato la Juventus sembra aver trovato la quadra giusta e la squadra di Allegri è ormai sempre più in lotta per l’Europa che conta. In Champions League le cose vanno ancora meglio visto che i bianconeri, impegnati questa sera a Londra contro il Chelsea, hanno la chance di chiudere il discorso primo posto.

Nel pre partita del match il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato sia di Champions che di campionato. Mentre da un lato è apparso abbastanza sicuro sulla questione Champions non è parso dello stesso avviso riguardo il campionato.

Nedved e le parole sulla Juventus

Il dirigente bianconero ha iniziato: “Primo posto? Il pensiero della società è che vale il passaggio del turno e siamo passati. Anche se stasera sarà una grande gara, contro un avversario in grandissima forma. Non so se il primo posto sarà fondamentale, l’importante è il passaggio del turno. Noi vogliamo far crescere la nostra squadra, soprattutto i più giovani, queste partite valgono i quarti o le semifinali di Champions. Sarà una bella prova”.

Riguardo allo scudetto Nedved è apparso ancora dubbioso: “Non ci dobbiamo pensare, siamo davvero lontani dalla vetta. Dopo il match di oggi testa di nuovo alla sfida di campionato che è decisiva”.