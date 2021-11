“Meglio evitare…”: Donnarumma, la ‘mazzata’ dalla leggenda

Donnarumma ‘contro’ Navas, in Francia torna a far discutere. Stavolta è la leggenda Bernard Lama a sentenziare sull’ex Milan

L’alternanza con Keylor Navas è diventato uno dei temi principali in casa Paris Saint-Germain, soprattutto se si considera l’investimento fatto dai francesi sul profilo di Gigio Donnarumma. Da quando è arrivato all’ombra della Tour Eiffel, l’ex Milan non è riuscito ancora ad imporsi come il portiere titolare del PSG. Nonostante sia fresco vincitore dell’Europeo e del titolo di miglior giocatore della competizione.

E la rivalità interna con il collega ex Real Madrid, nel frattempo, continua ad infiammare il dibattito. Alternanza sì, alternanza no: stavolta è la leggenda Bernard Lama (ex portiere del PSG e storica colonna del calcio francese) ad esprimersi sul caso Donnarumma-Navas.

“L’alternanza è una buona idea”: caso Donnarumma, la sentenza di Lama

Ai microfoni di ‘Le Parisien’, Lama non ha dubbi sul caso che sta infiammando la porta del PSG: “L’alternanza non è una cattiva idea, anzi. Può essere una buona cosa. Una squadra come quella di Pochettino gioca su tre competizioni, quindi sia Navas che Donnarumma possono rispettivamente giocare oltre 30 partite da titolare”.

Poi Lama prosegue nella sua analisi: “Il ruolo del portiere è un ruolo speciale ed è una buona cosa vedere due bravissimi portiere dividersi le responsabilità. Meglio evitare di sceglierne uno e mettere in panchina l’altro. Così si finirebbe solo con il frustare chi resta dietro e il PSG rischierebbe di perderlo”, conclude l’ex leggenda dei parigini, sul caso Donnarumma-Navas.