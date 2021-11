Napoli, Spalletti in emergenza: ufficiale, un altro attaccante salta lo Spartak

Napoli, brutte notizie in arrivo dall’allenamento alla vigilia della gara contro lo Spartak Mosca: Insigne salta la partita europea.

Spalletti è in emergenza. L’allenatore del Napoli, dopo gli infortuni di André Frank Zambo Anguissa e di Victor Osimhen contro l’Inter, perde un’altra pedina fondamentale in vista del match di Europa League contro lo Spartak Mosca. L’allenatore dei partenopei, tra le altre cose, dovrà fare a meno anche di Adam Ounas, Matteo Politano, Diego Demme e del giovane Zanoli per la trasferta europea.

Napoli, infortunio Insigne, le condizioni

A questi, stamattina, si è aggiunto anche Lorenzo Insigne. Il capitano della SSC Napoli ha lavorato a parte questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno. A comunicarlo è la stessa società azzurra attraverso il consueto report giornaliero.

Ecco uno stralcio di quanto riferito: “Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione su inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Anguissa ha svolto terapie. Ounas terapie e personalizzato in campo. Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro“.