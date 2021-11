Italia, ecco il ritorno del campione: c’è l’annuncio ufficiale

Nuova avventura con l’Italia per Daniele De Rossi, idolo della Roma ed ex campione del mondo. Per lui si è aperto un nuovo capitolo azzurro.

Daniele De Rossi, simbolo della Roma e del calcio italiano, ha vissuto una straordinaria estate insieme alla Nazionale di Mancini. L’ex giocatore, infatti, è stato collaboratore del Ct e ha potuto godere ed essere parte del trionfo azzurro a EURO2020. Dopodiché ha detto addio al suo incarico, ma la parentesi lontano da Coverciano è durata poco tempo.

Italia, De Rossi torna in Nazionale ma seguirà le Giovanili

La Federazione italiana ha annunciato che Daniele De Rossi tornerà a lavorare con gli azzurri, nello specifico però con le categorie inferiori. Sarà, infatti, uno dei tecnici a disposizione del Club Italia per le formazioni giovanili maschili. L’ex Roma, tuttavia, non sarà solo, poiché ci sarà anche un ex compagno come Andrea Barzagli e potranno spaziare dall’Under 20 all’Under 15, lavorando fianco a fianco con gli allenatori delle varie squadre presenti a Coverciano.

Dopo aver concluso con successo il corso UEFA A, De Rossi si era detto pronto a una panchina tutta sua e in qualche modo questo percorso sarà fondamentale e costruttivo. A ‘La Gazzetta dello Sport’, durante l’estate dopo l’addio alla Nazionale maggiore, aveva confidato proprio: “Sarò sempre debitore verso la Nazionale. Però ho chiaro cosa voglio fare: allenare. E per quanto possa sembrare strano, visto che ho solo 38 anni e non mi sono mai seduto in panchina, mi sento pronto”.