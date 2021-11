Calciomercato Juventus, cessione a sorpresa: “Via a gennaio”

La Juventus questa serà giocherà contro il Chelsea, ma in casa bianconera è sempre caldo il fronte calciomcercato.

Questa sera la Juventus affronterà il Chelsea allo Stamford Bridge per cercare di difendere il primato del girone. I bianconeri già sono qualificati agli ottavi di Champions League, ma restare primi è importante per sperare in un sorteggio più favorevole. La squadra di Allegri ha tre punti di vantaggio sugli inglesi.

A far la differenza è lo scontro diretto di andata vinto dalla Juventus grazie al gol di Chiesa. La ‘Vecchia Signora’ arriva al match dalla vittoria dell‘Olimpico contro la Lazio con i due rigori realizzati da Bonucci. I bianconeri sono ottavi in campionati con quattro punti di distanza dal quarto posto, occupato dall‘Atalanta.

Juventus, Arthur può lasciare la squadra di Allegri già a gennaio

La Juventus ha vinto le ultime gare di campionato, ma i problemi strutturali restano. L’attacco fa incide poco e il centrocampo non riesce ancora a far fare il cambio di passo alla squadra. I dirigenti bianconeri sono consapevoli che la mediana juventina necessita di più di un cambiamento.

Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Arthur potrebbe lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio. La società piemontese sarebbe pronta a cedere il centrocampista se dovesse arrivare un’offerta allettante, specialmente se dovesse giungere da un club estero.