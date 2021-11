Juventus, duello col Chelsea anche sul mercato: addio all’obiettivo estivo

Il Chelsea supera la Juventus nella corsa a Aurélien Tchouaméni: una mossa che evidenza il divario economico tra Premier League e Serie A.

Il problema non è rappresentato dal fatto che il campionato italiano si deve rassegnare a perdere l’ennesimo gioiello che era da tempo nel mirino. O meglio: il problema non è soltanto questo. Semmai bisogna prendere atto che economicamente la Serie A oggi è lontana anni luce dai tornei più ricchi, e questo diventa evidente anche negli intrecci di calciomercato.

Così accade che Aurélien Tchouaméni, centrocampista 21enne del Monaco da tempo nel mirino della Juventus, finisca improvvisamente per diventare un obiettivo proibitivo per i bianconeri nel momento in cui le top della Premier League inglese decidono di intervenire a gamba tesa.

Juventus, addio Tchouaméni: ancora un gioiello verso la Premier

È quanto avvenuto ieri secondo Tuttosport: il Chelsea avrebbe presentato formalmente un’offerta da 60 milioni di euro per Tchouaméni e uno stipendio congruo, una mossa che di fatto avrebbe spazzato via la concorrenza di una Juventus che non può permettersi di trattare a certe cifre.

Mezzala classe 2000, emerso nel Bordeaux e affermatosi nel Monaco fino a essere convocato nella Francia campione del mondo, Tchouaméni interessa anche a Newcastle, Tottenham e diverse altre squadre inglesi. Realtà che comunque hanno un vantaggio economico incolmabile sulla Juventus e che dunque di certo se lo aggiudicheranno.