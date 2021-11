“Salta tredici partite”: Serie A, lo stop del top player fa tremare i tifosi

Guai in vista per l’allenatore di Serie A. Il suo top player dsi ferma per tredici settimane: l’infortunio fa preoccupare i tifosi.

L’infortunio occorso a Victor Osimhen nel corso dell’ultima gara di campionato contro l’Inter mette nei guai il Napoli. Dopo aver perso l’imbattibilità in Serie A i campani dovranno cercare di mantenere la testa della classifica senza la loro stella offensiva, per cui si prospetta uno stop che potrebbe prolungarsi almeno fino a inizio febbraio.

A svelarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola, che entra nel dettaglio sul numero di gare che l’attaccante nigeriano sarà costretto a saltare: l’infortunio lo terrà fuori fino alla fine del 2021, quindi subentreranno gli impegni con la Nazionale nella Coppa d’Africa che andrà in scena a gennaio in Camerun.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

“Tra Serie A, Europa League e Coppa d’Africa Osimhen salterà 13 gare”

Sul quotidiano si legge l’elenco delle gare in cui Osimhen non potrà essere presente: “Tra un mese o poco più tutto sarà dimenticato e l’attaccante avrà ritrovato il sorriso, ma quando tutto sarà alle spalle comincerà la Coppa d’Africa. Come conseguenza dello scontro con Skriniar salterà Spartak, Lazio, Sassuolo, Atalanta, Leicester, Empoli, Milan e Spezia. Quindi quelle già previste per il torneo con la Nazionale: Juventus, Sampdoria e Bologna.”

LEGGI ANCHE>>>“Non è facile”: Milan, la rivelazione di Ibrahimovic sorprende tutti

Queste ultime coincidono con la fase a gironi della Coppa d’Africa, ma è ragionevole pensare che l’assenza di Osimhen si prolungherà fino al 6 febbraio 2022, quando si giocherà la finale. In questo caso la stella del Napoli salterebbe anche Salernitana e Venezia. Spalletti dovrà inventarsi qualcosa per non perdere terreno e restare in corsa per lo Scudetto.