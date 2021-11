L’ultima offerta della Juventus per Vlahovic non è bastata

La Fiorentina non ha alcuna intenzione di fissare una valutazione per Vlahovic. La Juventus è già pronta con un’offerta, ma dovrà avere pazienza

Non esiste un prezzo, Vlahovic non ha valore, potrebbe costare molto di più se dovesse continuare a segnare come sta facendo. La scelta di Commisso è chiara: rimandare ogni discorso relativo alla sua cessione. La certezza è che il bomber serbo andrà via, ma non si sa ancora quando e a che cifra. Dipenderà tutto da questa stagione. Diversi club sono alla finestra mentre lui va in porta col pallone. Su tutti la Juventus.

Fiorentina, il prezzo di Vlahovic

Da Torino sono pronti ad offrire 50 milioni facendo leva sulla volontà del calciatore di approdare alla Juventus, ma Commisso ha già lasciato intendere che cifre inferiore ai 70 milioni neppure le prenderà in considerazione. Ma c’è un altro aspetto che può spaventare le pretendenti: la Fiorentina non fissa valutazioni definitive, non essendo estate, ma stagione piena, il prezzo potrebbe lievitare di gol in gol.

Si parte dai 70 milioni, dunque, per arrivare chissà fino a dove. La Juventus si mette in fila, intanto, assieme ai principali top club europei come PSG, Atletico Madrid, Tottenham e Manchester City. Tutti vogliono Vlahovic e lui vuole mettersi in mostra. I suoi gol per il bene della Fiorentina e per il suo prossimo contratto. Futuro in Italia ma anche all’estero. Deciderà (anche) Commisso. Che non ha intenzione di fare sconti a nessuno.