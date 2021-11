“Relazione aperta? Vi spiego…”: Wanda racconta la crisi con Icardi

Wanda Nara ieri sera ha rilasciato un’intervista a Susana Gimenez, conduttrice argentina, raccontando la crisi con Mauro Icardi.

“Non abbiamo una relazione aperta ma siamo al contrario una famiglia molto unita. Andiamo molto d’accordo, ci diciamo tutto”, così Wanda Nara in uno scenario magnifico sotto la Torre Eiffel ha voluto chiarire la crisi con Mauro Icardi, che poi si è risolta come dimostra l’amore ritrovato e mostrato sui social.

Wanda Nara ha raccontato come ha scoperto il flirt tra Icardi e China Suarez, la “femme fatale” che ha rischiato di rovinare la storia d’amore con i follower di entrambi a seguire passo dopo passo l’evolversi della vicenda.

“Ero in campagna, la ragazza che organizza le feste a Parigi mi ha chiesto una foto della mia figlia più piccola, mi sono ricordata che Mauro ne aveva una molto carina e ho preso il suo cellulare. Mentre cercavo, ho trovato le conservazioni tra Mauro e una famosa donna argentina. La prima cosa che mi è venuta in mente, a causa della rabbia, è stata caricare una storia su Instagram”, così Wanda Nara ha ricostruito quei momenti.

Pochettino aspetta Icardi che non fa gol da più di due mesi

19 settembre 2021, Paris Saint Germain-Lione 2-1, l’ultimo gol di Mauro Icardi risale a più di due mesi fa. Pochettino lo aspetta, sta seguendo il suo percorso di recupero della concentrazione giusta dopo le vicende sentimentali con Wanda Nara.

Nel mese di novembre Icardi ha giocato quattro minuti circa, uno contro il Lipsia in Champions League e tre contro il Bordeaux in Ligue 1 mentre è rimasto in panchina sabato scorso contro il Nantes.

Sembra che l’attaccante argentino abbia sistemato la sua relazione che l’ha costretto a trascurare il suo contributo al Paris Saint Germain, ora deve solo ritrovare la continuità sul campo