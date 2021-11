“Una vera innovazione”: Marotta entusiasta sulla nuova app dello sport

Presentata a Roma la nuova app “My Sport e Salute” che consentirà alle società di promuovere le proprie attività. Il plauso di Marotta.

Pochi click per conoscere in quale strutture presenti nel territorio è possibile praticare il proprio sport preferito e programmare la lezione od il corso. Si intitola “My Sport e Salute” la nuova applicazione gratuita disponibile per ogni tipo di smartphone che consentirà alle società di farsi conoscere e promuovere le proprie attività, in modo tale da coinvolgere un nuovo pubblico.

Inter, Marotta entusiasta della nuova app sullo sport

Ad illustrare i vantaggi per gli utenti garantita dalla piattaforma ci ha pensato l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, intervenuto alla presentazione ufficiale tenutasi a Roma. “Basta registrare i propri sport principali e attraverso la funzione della geolocalizzazione individuare le soluzioni accessibili e a portata di mano. L’app permette di inglobare le necessità di tutti”. Presente pure l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, secondo il quale il software segna un cambio di passo “nella trasformazione digitale dello sport” che in questo modo diventa più fruibile a tutti.

“Durante la pandemia – sono state le parole del dirigente nerazzurro – lo sport ha avuto un ruolo importante e questa cosa non dobbiamo mai dimenticarla. Abbiamo avuto l’opportunità di testarla in anteprima e come Inter reputiamo questa app un contributo al movimento sportivo in generale e una grande testimonianza di innovazione”.