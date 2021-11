Inter, la firma può arrivare la prossima settimana: fissato l’incontro

Domani l’Inter si gioca gli ottavi di Champions contro lo Shakhtar, ma in casa nerazzurra si pensa anche al rinnovo di Brozovic.

L’Inter domenica è riuscita a battere il Napoli 3-2, riuscendo così in un colpo solo a portarsi a quattro punti sia dai partenopei che dal Milan. I nerazzurri domani giocheranno a San Siro contro lo Shakhtar di De Zerbi, in un match vitale per il passaggio del turno in Champions League.

Simone Inzaghi ha rilasciato queste dichiarazioni in mattinata a ‘Sky Sport’: “La vittoria contro il Napoli ha fatto aumentare la nostra autostima. Shakhtar? Ha grande qualità, ma noi dovremo cercare di essere bravi nel complicargli la vita”. I dirigenti dell’Inter sono impegnati anche sul fronte rinnovi.

Inter, sempre più vicino il rinnovo del contratto di Brozovic

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è stato già fissato un nuovo incontro tra l’Inter e l’euntourage di Marcelo Brozovic, ovvero il padre e il suo avvocato, per cercare di trovare l’intesa definitiva per prolungare il contratto del calciatore croato. Nel prossimo meeting potrebbe arrivare già la firma del centrocampista.

Una decina di giorni fa già c’è stato un primo approccio tra le parti. Marotta aveva commentato così la trattativa per il rinnovo di Brozovic prima della gara contro il Napoli a ‘DAZN’: “Sono fiducioso che il calciatore resti. La trattativa non è ancoera entrata nel vito, ma credo che il ragazzo voglia restare con noi”.