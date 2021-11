Pallone d’Oro, la rovesciata di Lewandowski non serve: il vincitore

Manca sempre meno all’assegnazione del Pallone d’Oro, anche quest’anno c’è tanta incertezza: tra i papabili anche Lewandowski

Brillano i suoi occhi per una rovesciata destinata a rimanere nella storia, ma quel gesto tecnico, e altri mille sparsi negli anni e in questi ultimi mesi, potrebbe non bastare a Robert Lewandowski per vincere il Pallone d’Oro 2021. Il portale ‘Goal’ ha proposto una classifica dei potenziali vincitori e il tedesco, in questa speciale graduatoria, è solo secondo, subito dopo dietro Messi. L’argentino, anche quest’anno, è il grande favorito per il traguardo finale. Una scelta, nel caso, insolita, ma solo in parte.

Pallone d’Oro, Messi o Lewandowski?

Leo ha vinto la Copa America e questo basta a giustificare il suo trionfo. Certo, non ha brillato col Barcellona e solo qualche giorno fa ha trovato il suo primo gol con la nuova maglia, del Paris Saint-Germain, ma il suo talento non è mai stato messo in discussione e anche il prestigio mediatico dell’argentino potrebbe fare la differenza rispetto all’altrettanto bravura del bomber polacco.

Lewandowski conserva ancora una fiammella di speranza, per molti lo meriterebbe lui, una sorta di premio alla carriera per le tante stagioni show in Germania. Defilato Jorginho. Nonostante la vittoria di Champions ed Europei, l’azzurro del Chelsea non è più tra i favoriti per il trionfo finale.