Tra la Fiorentina e il futuro, Vlahovic ‘avvisa’ tutti: “Voglio l’Europa…”

Le parole dell’attaccante Dusan Vlahovic sull’esperienza alla Fiorentina e gli obiettivi fissati per la stagione in corso.

Dieci gol in tredici presenze per Dusan Vlahovic da inizio stagione. L’attaccante della Fiorentina vive un’altra annata straordinaria. Da che era vicinissimo ad apporre la firma su un nuovo contratto con la Viola, il giocatore e il suo entourage hanno preso tempo, alzando la posta in palio fino a interrompere del tutto i negoziati con la proprietà. Nel mentre la Juventus starebbe pensando di strapparlo al club di Commisso già a gennaio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina, Vlahovic annuncia gli obiettivi per il futuro

Il serbo ha rilasciato un’intervista a ‘Telegraph.rs’ in occasione della quale ha ripercorso l’esperienza con la Viola fino ad oggi e parlato delle intenzioni per il futuro: “Voglio l’Europa. Lavoriamo tutti e tutti vogliamo arrivarci, perché la Fiorentina non gioca lì da molti anni e penso che sarebbe un grande successo per il club. Credo che questo gruppo di giocatori e questo staff tecnico lo meritino e faremo tutti del nostro meglio per raggiungere alcuni degli obiettivi che ci siamo prefissati”.

LEGGI ANCHE >>> “Quando terminerà il mio contratto…”, l’annuncio del big sorprende Mourinho

Non guarda al futuro lontano Vlahovic, bensì agli obiettivi per questa stagione, i quali per lui sono sempre di squadra, nonostante i grandi risultati a livello individuale: “Sono concentrato solo sul calcio, allenarmi e migliorare il più possibile per aiutare la squadra. Che si tratti di gol, assist o altre cose nel gioco. La cosa più importante è che vinciamo, e tutto il resto che succede intorno a me non mi interessa”. Appare chiaro che sia la Fiorentina che Vlahovic vogliono concludere nel migliore dei modi l’esperienza condivisa, ma c’è da capire se si arriverà o meno insieme al termine della stagione.