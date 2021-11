“Quando terminerà il mio contratto…”, l’annuncio del big sorprende Mourinho

Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal, ha parlato del futuro ritorno al Borussia Monchengladbach, quando l’attuale contratto scadrà.

Il calciomercato non riposa mai e richiami giungono di continuo, durante la stagione sportiva, anche inattesi. Le dichiarazioni che risuonano in questo momento sono quelle di Granit Xhaka, centrocampista in forza all’Arsenal, club col quale ha firmato in estate il rinnovo fino al 2024.

Arsenal, non c’è la Roma nel futuro di Xhaka: tornerà al Borussia Monchengladbach

Protagonista di un’intervista al podcast ‘Mit Geredet’, il 29enne svizzero ha rivelato che non esclude di ritornare in futuro al Borussia Monchengladbach: “Ho prolungato il mio contratto con i Gunners e ho ancora due anni e mezzo di rapporto. Quando terminerà il mio contratto, avrò 32 anni e, se Eberl sarà disposto a riportarmi indietro, la mia porta sarà aperta”. Il Basilea è stata la prima squadra nella quale Xhaka ha cominciato la carriera da calciatore, ma con il Monchegladbach ha avuto la concreta opportunità di mettersi in mostra e compiere il salto in Premier League.

Le parole del centrocampista sembrano comunque chiudere in maniera definitiva alla Roma. Con l’arrivo in panchina di José Mourinho, i giallorossi in estate si sono realmente avvicinati a Xhaka, che in più occasioni aveva mostrato la predisposizione al trasferimento nella Capitale nonché a trovare in panchina il tecnico portoghese. Tuttavia, a sorpresa l’Arsenal ci ha ripensato in merito a una sua possibile cessione, proponendo infine un riuscito rinnovo. Quando il contratto scadrà, gli interessi della Roma chissà dove saranno e Xhaka a sua volta su un aereo per la Germania.