Juventus, il colpo dal Sassuolo che non indovinerete mai

La Juventus è attiva anche sul lato dirigenziale per colmare alcune lacune dietro la scrivania. Ed hanno in mente un nome preciso.

Le difficoltà che la Juventus sta incontrando in questo inizio di stagione sono, secondo molti, figlie non solo di errori a livello di campo, ma anche di un’errata programmazione da parte della dirigenza. Per questo, dopo i pesanti addii negli ultimi di dirigenti come Marotta e Paratici, i bianconeri si stanno attivando per completare l’organigramma societario.

Come riportato dal collega giornalista Nicolò Schira la Juventus starebbe pensando ad una figura esperta da affiancare all’attuale ds Federico Cherubini, promosso dall’Under 23 proprio in sostituzione di Fabio Paratici.

Secondo quanto riporta Schira i bianconeri vorrebbero ripetere il rapporto Marotta-Paratici. Ossia una figura esperta ed una giovane e in rampa di lancio. In tal senso sta iniziando a circolare il nome di Giovanni Carnevali, attualmente al Sassuolo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La #Juventus pensa a un ritorno al passato: al fianco di Federico #Cherubini un direttore generale esperto sia a livello amministrativo che gestionale. Un po’ come era Marotta con Paratici: riflessioni in tal senso sul nome di Giovanni #Carnevali (Ad del Sassuolo). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 25, 2021

Juventus, aria di rinnovo dentro e fuori dal campo

Proseguirebbe così l’operazione rinnovamento in casa Juventus. Dopo l’addio di Ronaldo e l’abbandono in questi anni di figure come appunto Marotta e Paratici, il club della famiglia Agnelli sembrerebbe intenzionato a continuare a voltare pagina.

LEGGI ANCHE >>> “Bisognava parlarne di più”: Maradona, lo sfogo dell”ex compagno di squadra

Il recente aumento di capitale, inoltre, dovrebbe fornire ai bianconeri anche ulteriori margini di manovra. Non è un mistero che l’obiettivo numero uno della Juventus è Dusan Vlahovic. Ma per convincere la Fiorentina ci vorrà un’offerta particolarmente invitante.