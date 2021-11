Napoli, la tegola Osimhen spaventa: arriva l’ultimo aggiornamento del club

Il Napoli ha diramato due comunicati, dove ha aggiornato sia sulle condizioni di Osimhen che ringraziato l’Inter per la collaborazione.

Il Napoli ieri ha perso contro lo Spartak Mosca 3-2 e la situazione in Europa League si è molto complicata. Gli azzurri, in attesa di Leicester-Legia Varsavia di questa sera, sono primi in classifica insieme alla squadra russa, che però ha il vantaggio dello scontro diretto. I partenopei se dovessero battere il Leicester nell’ultima giornata, si garantirebbero almeno la seconda posizione nel girone.

Spalletti ha dovuto fare a meno di Osimhen, Anguissa, Insigne, Politano e Demme contro lo Spartak Mosca. La squadra azzurra è in piena emergenza. La situazione più grave è sicuramente quella che riguarda l’attaccante nigeriano, che dovrebbe restare ai box almeno per un paio di mesi.

SSC Napoli: “Osimhen dovrà osservare un periodo di riposo almeno di 10/15 giorni”

Il Napoli ha dirmato un comunicato sulle condizione di Osimhen: “Il calciatore nella mattinata di oggi è stato dimesso dalla clinica di Ruesch ed è rientrato nella propria abitazione, dove osserverà un periodo di riposo di almeno 10/15 giorni. Dopo questo perioso, le sue condizioni saranno rivalutate di nuovo”.

La società partenopea, con un’altra nota, ha anche ringraziato l’Inter per la collobarazione dopo l’infortunio di Osimhen: “La SSC Napoli e il dott. Canonico rigranziano il club nerazzurro, in particolare l’ammistratore delegato Marotta e il dott. Piero Volpe, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa ed immediata collaborazione in occasione del’infortunio di Osimhen”.