Incredibile Napoli: il gesto di Spalletti fa infuriare lo Spartak Mosca

Spalletti non stringe la mano a Rui Vitoria al termine di Spartak Mosca-Napoli e il tecnico dei russi si mostra piuttosto sorpreso.

La sconfitta contro lo Spartak Mosca è stata dura da digerire per il Napoli di Spalletti. Un gesto del tecnico toscano a fine partita a caldo sicuramente può ben rappresentare la delusione per il momento, se si considera che gli azzurri arrivavano già dai tre punti persi durante il confronto a Milano contro l’Inter.

Spartak Mosca-Napoli, Spalletti non stringe la mano a Rui Vitoria

Il secondo tempo del Napoli sotto la neve contro lo Spartak Mosca è quello del rammarico. Negli ultimi 45′, oltre alla rete della bandiera di Eljif Elmas, la squadra di Spalletti ha preso in mano le redini del match mettendo in luce l’evidente superiorità tecnica e creando diverse occasioni da gol. Tuttavia non sono bastate per ribaltare il passivo e, quando manca una sola sfida per chiudere i gironi di Europa League, il Napoli esce sconfitto dalla gara in trasferta.

Rui Vitoria, allenatore dello Spartak, è riuscito nuovamente a vincere contro il Napoli ed è evidente che Spalletti non riesca a digerire la maniera in cui il tecnico abbia imbrigliato nuovamente i suoi, orfani di Osimhen e Anguissa su tutti. Le telecamere di ‘DAZN’ a fine match hanno ripreso Spalletti mentre non porge la mano all’allenatore avversario che l’aspettava, il quale appare sorpreso e anche deluso dal gesto dell’azzurro. Sicuramente a freddo il toscano si pentirà, ma nella sconfitta amara può capitare anche di voler tornare dritti negli spogliatoi.