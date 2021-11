“Devono dargli 10 milioni”: Barcellona, l’ennesimo guaio che andava evitato

Novità importanti relative al Barcellona, che in questo ultimo periodo non se la passa bene e continua ad avere problemi di ogni tipo

Difficoltà in campo, risultati che latinano e scelte drastiche da un punto di vista economico. Non è un bel momento per il Barcellona che è reduce da un’altra deludente notte europea. L’ultima notizia, riportata da ‘El Periódico de Catalunya’, riguarda l’esonero di Koeman dello scorso 27 ottobre, addio maturato al termine della sconfitta contro il Rayo Vallecano, decisione inevitabile nel bel mezzo della crisi.

Il club blaugrana, entro il prossimo 31 dicembre, dovrà garantire al tecnico olandese e ai suoi assistenti Alfred Schreuder ed Henrik Larsson circa dieci milioni di euro per rescindere il contratto. Un’altra spesa da sostenere.

Barcellona, le ultime sull’esonero di Koeman

Koeman ha salutato il Barcellona da un mese, non si poteva più andare avanti, già in passato aveva rischiato l’esonero che poi è arrivato quando la proprietà s’è accorta che proseguire insieme poteva diventare dannoso. Al suo posto Xavi che sta lentamente provando a rialzare le sorti della formazione spagnola.

Il Barcellona ha esonerato Koeman perché la stagione rischiava di complicarsi ed è tutt’ora difficile: in campionato i blaugrana sono settimi a 20 punti, a dieci lunghezze di distanza dal Real Madrid. In Champions League non si sono ancora qualificati agli ottavi e non è detto che ciò accada. Dipenderà tutto dal risultato dell’ultima giornata.