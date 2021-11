Juventus, concorrenza per il desiderio in attacco: lo vogliono a gennaio

Vlahovic nel mirino del Manchester United, pronto a prenderlo già a gennaio: Commisso vuole 60 milioni. Juventus in allerta.

Il Manchester United ha individuato il primo regalo da consegnare a Ralf Rangnick, che traghetterà la squadra fino al termine della stagione. Si tratta, come riportato dal ‘Daily Mail’, di Dusan Vlahovic e l’assalto scatterà subito: l’obiettivo, infatti, è quello di strappare il “sì” del presidente Rocco Commisso già nel corso della sessione invernale del mercato mettendo sul piatto circa 60 milioni di euro.

Vlahovic nel mirino del Manchester United, Juventus preoccupata

Una cifra che non spaventa la proprietà dei Red Devils, intenzionata a puntare forte sul serbo nel mirino pure della Juventus. Il club bianconero, dal canto suo, nei giorni scorsi ha incontrato l’agente di Vlahovic raggiungendo un accordo economico sulla base di 6 milioni netti all’anno più bonus. In alto mare, invece, la trattativa con la Viola dichiaratasi non intenzionata a cedere il proprio gioiello a gennaio. I contatti tra le due società, in ogni caso, proseguiranno.

La pesante sconfitta subita martedì in Champions League sul campo del Chelsea e la finora negativa stagione vissuta da Alvaro Morata e Moise Kean, infatti, hanno spinto la Juventus a fare all-in su Vlahovic. Doppia la strategia elaborata: 60 milioni (da mettere insieme tagliando qualche elemento fuori dai piani del tecnico Massimiliano Allegri) oppure il cartellino di Dejan Kulusevski più un conguaglio da circa 30 milioni. Il tempo stringe e le concorrenti aumentano: la Juventus, se vuole abbracciare Vlahovic, deve rompere gli indugi.