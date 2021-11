“Ibrahimovic? Sinceramente no…”: Milan, la franchezza di Vlahovic

Dusan Vlahovic è ritornato sul recente match tra Fiorentina e Milano. Rispondendo anche ad una domanda su Zlatan Ibrahinovic.

Dusan Vlahovic è uno degli attaccanti maggiormente in rampa di lancio in questo momento. L’attaccante della Fiorentina, già in doppia cifra in campionato, ha naturalmente attirato su di se tanto interesse e altrettanti paragoni.

Durante un’intervista rilasciata al Telegraf è stato messo a paragone con un pezzo da novanta del calcio mondiale: Zlatan Ibrahimovic. Vlahovic però ha voluto immediatamente mettere le cose in chiaro. “Lui è un grande attaccante, uno dei migliori” ha dichiarato. “Ma non mi sento assolutamente il suo successore”

Vlahovic ha comunque avuto parole al miele per Ibra, mostrando tutta la sua ammirazione nel proseguo dell’intervista: “Il fatto che giochi ancora ai massimi livelli è emblematico. È un grande esempio per tutto quello che fa e per l’energia che ci mette in campo”.

Vlahovic e il retroscena su Ibra: “Durante Fiorentina-Milan…”

Vlahovic ha poi, sempre sul tema Ibrahimovic, rivelato un retroscena che risale al recente Fiorentina-Milan, match in cui entrambi hanno scritto il loro nome sul tabellino dei marcatori. “A fine gara mi ha detto di andare avanti così e non mollare mai.” ha dichiarato l’attaccante serbo.

“Giocare contro il Milan è speciale per me.” ha poi concluso Vlahovic. “La vittoria è stata un sogno. Però ci siamo subito dovuti mettere al lavoro. Con la consapevolezza che possiamo fare bene anche in futuro.”