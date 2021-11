Milan, pessima notizia per Pioli: lungo stop per il bomber

Ora è tutto confermato: l’infortunio terrà Giroud lontano dal campo di gioco per settimane, tegola per il Milan e per Pioli.

Non c’è pace per il Milan guidato da Stefano Pioli. Dall’inizio della stagione ad oggi, infatti, il tecnico non ha potuto mai avere la squadra al completo nello stesso momento a causa dei diversi infortuni (e delle positività al Covid-19) che hanno flagellato la rosa di settimana in settimana. Ora il reparto colpito dall’ennesimo stop è quello offensivo. Dopo Ante Rebic, infatti, si è fermato anche Olivier Giroud: lungo stop per il francese.

Milan, ancora problemi per Pioli: Giroud a lungo indisponibile

C’è l’esito degli esami strumentali condotti dal Milan su Olivier Giroud. È stata evidenziata una lesione al bicipite femorale sinistro e l’attaccante francese, secondo quanto riferito da ‘MilanNews’, durerà almeno tre settimane. Sarà out a lungo e Pioli dovrà perciò far fronte a una nuova emergenza in attacco. Sarà comunque nuovamente valutato tra 10 giorni circa, per capire se potrà rientrare almeno per la fine del 2021.

Intanto, però, tornano ad allenarsi in gruppo Tomori e Maignan. Quindi c’è anche il recupero, in vista della partita contro il Sassuolo, di giocatori importanti a fare da contraltare. Il difensore resta in ballottaggio con Romagnoli e Kjaer, mentre il portiere è in forse e se ‘la giocherà’ con Tatarusanu.