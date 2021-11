Inter, ritorno amaro in Serie A: doppia tegola per Inzaghi

Due assenza pesanti per Inzaghi in vista di Venezia-Inter. Infortuni che si sommano a quelli che già falcidiavano lo spogliatoio nerazzurro.

Dopo la vittoria al cardiopalma contro il Napoli, e con la contemporanea sconfitta del Milan a Firenze, l’Inter si è sensibilmente riavvicinata alla vetta. I nerazzurri adesso hanno l’obiettivo di tallonare ancora di più le due capoliste, cercando di rosicchiare altri punti in vista della pausa invernale.

Compito che sembrerebbe alla portata, visto anche il calendario. Con il Napoli impegnato nel big match contro la Lazio e il Milan che ospita un Sassuolo in cerca di riscatto, l’Inter va a Venezia sul campo di una neopromossa. Il problema però potrebbe arrivare dai tanti infortuni che stanno colpendo Inzaghi.

Si sono infatti fermati Arturo Vidal e Aleksander Kolarov. Niente di grave. Il primo out per febbre, il secondo per un risentimento muscolare. Abbastanza però per impedire ai due di aggregarsi al gruppo in partenza per Venezia.

Inter, si guarda anche al recupero di Sanchez e De Vrij

Vidal e Kolarov non saranno quindi a diposizione di Simone Inzaghi, andando ad allungare una lista infortuni che comprende in questo momento altri due calciatore. Uno Alexis Sanchez è in via di recupero, ma lo staff medico ha deciso di non affrettare i tempi di recupero.

L’altro, Stefan De Vrij, è ai box dopo l’infortunio rimediato con la sua nazionale durante il match Montenegro-Paesi Bassi. Anche lui però dovrebbe essere recuperato per fornire ad Inzaghi ulteriori scelte in vista di questo rush pre-natalizio.