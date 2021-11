United, Rangnick arriva e Ronaldo già storce il naso: il motivo

Il nuovo tecnico del Manchester United Rangnick valuta un totale cambiamento nel club, cosa che potrebbe ‘toccare’ anche Cristiano Ronaldo.

Manca ormai solo l’ufficialità (è questione di giorni per la rescissione come dirigente della Lokomotiv Mosca) ma Ralf Rangnick è pronto a rivoluzionare il gioco ed i metodi del Manchester United. Il tecnico cambierà approccio puntando a trasformare il club inglese e provando a riportarlo ‘alla vecchia gloria’.

Il tecnico è pronto ad introdurre un particolare orologio ‘speciale’ nel complesso di Carrington che possa aiutare negli allenamenti i calciatori e che di conseguenza potrebbe ‘colpire’ anche Cristiano Ronaldo. A riportarlo è il Telegraph.

United, Rangnick pronto a trasformare ‘il gioco di Cristiano Ronaldo’

L’obiettivo di questo orologio è aumentare l’intensità dei calciatori, in particolare Rangnick applica la ‘regola degli 8 secondi’ che ha come obiettivo quello di recuperare il pallone in 8 secondi e tirare poi subito 10 secondi dopo la riconquista della palla.

Questi particolari metodi di lavoro toccano anche la stella portoghese Cristiano Ronaldo che potrebbe essere costretto a rivoluzionare il suo gioco per seguire le indicazioni del neo tecnico dei Red Devils. Ronaldo è ultimo per pressing e quindi dovrebbe cambiare registro per seguire il nuovo allenatore.