Milan, oggi può arrivare la firma più attesa dai tifosi

Pioli ed il Milan hanno raggiunto l’intesa per quanto riguarda il rinnovo del contratto, esteso fino al 2023. Ingaggio da 3.5 milioni.

Tutto fatto tra il Milan e Stefano Pioli per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Le trattative, andate avanti nelle scorse settimane, negli ultimi giorni hanno prodotto la fumata bianca tanto agognata dall’ambiente rossonero. L’annuncio ufficiale da parte del club, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, potrebbe arrivare già nella giornata odierna. Grazie al nuovo accordo, il tecnico si legherà ai colori rossoneri fino al 2023 guadagnando 3.5 milioni netti all’anno.

Milan, tutto fatto per il rinnovo di Pioli

Un’intesa che premia la bontà del lavoro svolto dall’allenatore, arrivato sulla panchina del Milan per sostituire l’esonerato Marco Giampaolo. Grazie a Pioli la squadra è progressivamente cresciuta al punto da diventare una delle principali favorite a vincere lo scudetto. Da qui la volontà, da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, di cementificare il matrimonio tra le parti. Ora, in attesa della pubblicazione del comunicato stampa, la dirigenza si concentrerà sul rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli (in scadenza a giugno).

Il difensore, di recente, ha deciso di restare ed è pronto a tagliarsi una parte dello stipendio pur di continuare a vestire il rossonero. Maldini gli ha proposto un ingaggio da 3 milioni netti più 500 mila di bonus legati agli obiettivi stagionali mentre Romagnoli ne vorrebbe uno da 4.5 tutto compreso. Una distanza minima, che non influirà sulla felice conclusione dell’operazione. Franck Kessie, invece, ha già preso una decisione: il suo futuro sarà lontano da Milano.