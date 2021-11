PSG, incubo per il campione italiano: tre settimane di stop

Altro problema da gestire per il tecnico del PSG Pochettino, che dovrà fare a meno di Verratti per almeno 3 settimane.

Ennesima tegola per Mauricio Pochettino, in una stagione che sta risultando più complicata del previsto nonostante la rosa a disposizione. Marco Verratti, assente nella sfida che ha visto il Manchester City battere 2-1 il Paris Saint Germain nell’ultimo turno di Champions League, sarà infatti costretto a restare ai box almeno 3 settimane a causa del recente infortunio rimediato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Verratti fuori 3 settimane per infortunio

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Verratti, nello specifico, hanno fatto emergere una lesione al quadricipite. Un problema non da poco per Pochettino, costretto in queste settimane a far fronte ad una serie crescente di problemi all’interno del suo spogliatoio. Quello principale, come noto, riguarda il dualismo tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. Il tecnico argentino ha deciso di alternarli tuttavia, risultati alla mano, la scelta (almeno finora) non ha prodotto i risultati sperati.

LEGGI ANCHE >>> “Non vinceranno mai…”: PSG, ecco la ‘sentenza’ che gela Pochettino

Tra i due portieri il clima è tutt’altro che amichevole. Mercoledì il titolare è stato ancora il costaricense, trafitto due volte dai Citizens con l’ex Milan costretto ad osservare i compagni dalla panchina. Donnarumma, ad oggi, ha collezionato soltanto 7 presenze per un totale di 630 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Troppo poco, considerando quali erano le aspettative di inizio stagione. Il suo agente Mino Raiola, nel frattempo, osserva in attesa di capire come evolverà la situazione.