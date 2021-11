Sorteggio playoff Mondiali, scenario inaspettato per Mancini: le avversarie

L’Italia di Roberto Mancini oggi conoscerà le avversarie: la guida sui playoff di qualificazione al Mondiale e dove seguire il sorteggio

Questo pomeriggio alle 17 si svolgerà il sorteggio dei playoff per la qualificazione al Mondiale. Sarà possibile seguire le fasi degli accoppiamenti in chiaro su ‘Rai 2’ a partire dalle 16.55. Il sorteggio che vedrà coinvolta anche l’Italia di Mancini potrà essere seguito pure su ‘Sky Sport’ e sulle piattaforme streaming ‘RaiPlay’, ‘Fifa.com’ e il canale YouTube ufficiale dell’Uefa.

Grossa attesa per quelle che saranno le avversarie dell’Italia. La formula sarà infatti differente rispetto a quanto avvenuto quattro anni fa quando gli Azzurri sono stati opposti soltanto alla Svezia.

Italia, oggi il sorteggio per la squadra di Roberto Mancini: Azzurri in prima fascia ma occhio alle insidie

Sono dodici le nazionali i cui nomi saranno inserite nelle palline con cui si procederà al sorteggio. Saranno divise in due fasce. L’Italia farà parte delle teste di serie insieme a Portogallo, Russia, Scozia, Svezia e Galles.

Nella seconda fascia invece saranno inserite Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia e Ucraina. Tre i posti ancora da assegnare per il prossimo Mondiale riservati alle formazioni della confederazione Uefa.

Per cui si formeranno tre gironi da quattro in cui si disputeranno semifinale e finale. Nella prima gara, le formazioni teste di serie avranno la possibilità di giocare in casa contro una delle nazionali della seconda fascia. Un nuovo sorteggio stabilirà chi scenderà in campo da squadra ospitante poi in finale. Di ogni girone faranno parte due teste di serie e altrettante nazionali della seconda fascia.

Una restrizione riguarderà Ucraina e Russia. Le due squadre non potranno essere accoppiate tramite sorteggio per questioni politiche pertanto saranno appartenenti a gironi differenti. La gara d’andata dei playoff si giocherà giovedì 24 marzo mentre il match di ritorno si giocherà martedì 29 marzo.