Calciomercato, il Barcellona si sveglia: affare top per gennaio

Il Barcellona è intenzionato a far rimpatriare Ferran Torres: Guardiola disponibile a lasciare andare via lo spagnolo, primo colpo per Xavi

Effetto Xavi svanito con il pareggio a reti inviolate nel confronto con il Benfica.

Il Barcellona andrà a caccia della qualificazione per gli ottavi di Champions League nell’ultimo turno quando dovrà vedersela con il Bayern Monaco. I tedeschi, a punteggio pieno, saranno arbitri del destino dei culè che intanto pensano a come rinforzarsi durante il calciomercato invernale per tornare nelle posizioni che contano in campionato e mantenere l’Europa anche nella prossima stagione. Al momento, infatti, il Barcellona sarebbe fuori dalle competizioni Uefa. I blaugrana, con 20 punti, hanno un ritardo di sei lunghezze sulla zona Champions, e tre dal sesto posto. Questa sera alle 21 sono impegnati nel delicato scontro esterno con il Villarreal.

Calciomercato Barcellona, si tratta per Ferran Torres: Guardiola dà l’ok al trasferimento

Il calciatore messo nel mirino per rilanciare il progetto di Xavi è Ferran Torres. Il giovane spagnolo è la stella scelta dal club per fare un investimento importante, così come confermato pure da ‘As’. L’ex Valencia è al momento infortunato (frattura al piede rimediata in Nations League) tuttavia è uno dei pilastri della Nazionale di Luis Enrique. L’esterno classe 2000 rappresenta il piano A in un progetto che non contempla un’opzione B (era circolato il nome di Sterling), a giudicare dalle parole del quotidiano madrileno. Secondo ‘Mundo Deportivo’, inoltre, Guardiola avrebbe già dato il suo sì a Ferran Torres per lasciare il Manchester City appena i due club troveranno l’accordo economico.

L’obiettivo del Barcellona è quello di aggiungerlo alla propria rosa già a gennaio, altrimenti l’operazione si concluderà in estate.

Ferran Torres si è trasferito dal Valencia al Manchester City nel 2020. Gli inglesi hanno versato 23 milioni di euro nelle casse della formazione ‘che’. Agli ordini di Guardiola, il classe 2000 di Foios ha giocato 43 partite firmando sedici gol.