Pallone d’Oro, arriva l’annuncio dalla Spagna: “Ecco il podio”

Il giornalista spagnolo Josep Pedrerol di Chiringuito Tv ha annunciato il podio del Pallone d’Oro che sarà consegnato lunedì a Parigi.

Il quotidiano Marca aveva annunciato un mese fa la vittoria di Robert Lewandowski ma in queste ore arrivano indiscrezioni diverse. Secondo Pedrerol, vincerebbe ancora Messi con Benzema al secondo posto e Lewandowski a chiudere il podio.

L’attaccante del Bayern Monaco era il favorito un anno fa, quando poi causa Covid-19 fu cancellata la manifestazione.

Per Messi sarebbe il settimo Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo insegue a quota 5, più dietro ci sono Platini, Cruyjff e Van Basten che hanno vinto tre volte questo premio.

Messi e il fattore Coppa America per il Pallone d’Oro

Per Messi incide tanto il trionfo in Coppa America, il primo grande torneo vinto con l’Argentina. Con la sua Nazionale, prima del successo estivo, c’era soltanto il Mondiale Under 20. Ci sono state tante delusioni: il Mondiale del 2014 con la finale persa contro la Germania.

Jorginho ha vinto Champions League, Europeo e Supercoppa Europea ma sembra tagliato fuori da ogni discorso. Lewandowski nell’ultima stagione non ha vinto nulla ma il suo Bayern Monaco nel 2020 ha vinto la Champions League.

Il Pallone d’Oro ha una storia complessa, essendo frutto di valutazioni giornalistiche non ha parametri oggettivi e spesso ha scatenato delle polemiche. Esteban Cambiasso pronunciò una frase memorabile su questo riconoscimento: “Io ufficialmente dal 2010 non credo più a questi premi individuali, quando mi sono reso conto che Milito era fuori dalla nomina dei trenta giocatori, dopo l’anno del triplete”.