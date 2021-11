Juventus, ancora una notizia pessima: il top si fa male e va fuori

Pessima notizia per la Juventus allo scadere del primo tempo contro l’Atalanta: Chiesa lascia il campo per infortunio.

Piove sul bagnato in casa della Juventus. Dopo il caos scoppiato nelle ultime ore per l’inchiesta sulle plusvalenze, i bianconeri stanno disputando in questi minuti il secondo tempo il big match contro l’Atalanta e sono sotto di un gol. Un errore a centrocampo è costato caro alla Juve che è stata ‘colpita’ da un gran gol di Duvan Zapata. Inoltre, allo scadere del primo tempo, Chiesa ha lasciato il campo zoppicando. Non ce l’ha fatta a continuare.

Juventus, pessima notizia: Chiesa sostituito per infortunio

Federico Chiesa non ce l’ha fatta a ritornare in campo contro l’Atalanta. Alla fine del primo tempo, dopo il fischio dell’arbitro, si è seduto a terra e ha poi lasciato il campo zoppicando visibilmente. Sembrerebbe trattarsi di un infortunio muscolare.

Al posto di Federico Chiesa, già all’inizio del secondo tempo, ha fatto il suo ingresso in campo Federico Bernardeschi. Massimiliano Allegri ora spera che non sia nulla di grave per il suo numero 22 ma ulteriori esami strumentali sapranno dare informazioni più precise al tecnico bianconero.