Juventus, è allarme totale: si fermano due big, l’annuncio di Allegri

La Juventus di Allegri non solo ha perso contro l’Atalanta, ma deve affrontare anche gli infortuni di Chiesa e McKennie.

La Juventus è stata sconfitta contro l’Atalanta e non è riuscita ad allontanare le critiche dopo il pesante ko rimediato contro il Chelsea in Champions League. La situazione in classifica per i bianconeri si sta facendo molto critica, visto che il quarto posto dista ben sette punti.

E’ dall’inizio della stagione che sono ben evidenti i problemi strutturali della Juventus, che è stata fischiata dai suoi tifosi al termine della gara di oggi contro la squadra di Gasperini. In casa juventina bisogna registrare non solo l’ennesima sconfitta, ma anche gli infortuni di due giocatori importanti.

Juventus, Allegri sugli infortuni di Chiesa e McKennie

Chiesa e McKennie sono stati costretti ad uscire anzitempo per infortunio. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex Fiorentina, sostituito da Bernardeschi a fine primo tempo, ha avuto un problema al flessore della coscia sinistra, mentre l’americano ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Domani i due calciatori effettueranno degli esami per accertare le loro condizioni.

Allegri ha parlato delle condizioni dei due calciatori della Juventus in conferenza stampa a termine della gara contro l‘Atalanta: “Infortunati? Chiesa è sicuramente fuori, mentre McKennie ha preso un colpo al ginocchio e vedremo nei prossimi giorni. Abbiamo recuperato Chiellini e De Sceglio”.