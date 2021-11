“Allegri lo sta rovinando”: Juve-Atalanta, la furia dei tifosi

Dopo la disfatta contro il Chelsea continuano le polemiche sulla Juve e su Massimiliano Allegri, in difficoltà anche contro l’Atalanta.

Dopo il poker subito a Londra contro il Chelsea, la Juve di Massimiliano Allegri è ancora in netta difficoltà. Il club bianconero è sotto all’intervallo contro l’Atalanta con gli orobici che sono apparsi in controllo e nel finale addirittura vicini al raddoppio.

I bianconeri sono apparsi come una squadra in crisi e totalmente disorganizzata con Federico Chiesa e Paulo Dybala fuori dal gioco ed in chiara difficoltà. Sui social il tifo bianconero è letteralmente esploso contro il tecnico.

allegri sta rovinando chiesa #JuveAtalanta — Ah boh (@filmvstan_) November 27, 2021

Tante polemiche attorno ad Allegri

Il 4-4-2 schierato da Allegri è sembrato poco ideale per i calciatori in campo e tanti tifosi hanno poi criticato la scelta di utilizzare Rabiot come esterno di centrocampo.

Sui social il tecnico bianconero ha ricevuto tante critiche ed oltre a lui anche alcuni giocatori sono finiti nel mirino social, in primo luogo il centravanti spagnolo Alvaro Morata. Per la cronaca il match contro i nerazzurri all’intervallo vede la squadra di Gasperini in vantaggio grazie alla rete del ‘solito’ Duvan Zapata.