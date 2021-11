“Può giocare a centrocampo”: Mourinho spiazza sul difensore

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa di un nuovo inedito ruolo per il difensore Gianluca Mancini.

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Torino. Emergenza a centrocampo con il tecnico che ha diverse assenze con l’acciaccato Pellegrini, lo squalificato Veretout ed il giovane ancora positivo al Covid Vilar.

Il tecnico portoghese ha parlato di un’ipotesi nuova in mezzo al campo dove potrebbe schierare a sorpresa Gianluca Mancini. Ecco le sue parole a riguardo: “Mancini può essere un opzione come mediano. In questo momento abbiamo i quattro difensori centrali disponibili. Se a qualcuno tocca fare qualche sacrificio lo farà. E’ molto importante avere giocatori che si adattano anche in altri ruoli. Mancini ha già giocato a centrocampo”

Roma, le parole di Mourinho in conferenza

Nella conferenza Mourinho ha riservato diversi elogi anche agli avversari, il Torino guidato da Ivan Juric. Ecco le sue parole:

“Il Torino è una squadra che difende davvero molto bene, è una squadra che ha uno stile proprio. Sono un bell’esempio a livello difensivo. Non concede tanto e domani sarà molto difficile. Servirà grande qualità offensiva per fare gol”