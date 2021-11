“Un po’ sorrido…”: Juve, Moggi netto sull’inchiesta plusvalenze

Luciano Moggi dice la sua sull’inchiesta che la procura di Torino sta conducendo in merito al tema delle plusvalenze sulla Juventus.

La Guardia di Finanza, nella giornata di ieri, ha perquisito le sedi della Juventus a Torino e Milano a causa di un’indagine che la procura di Torino sta conducendo sulle plusvalenze fatte dal club. La notizia ha fatto discutere fin da subito e in molti hanno detto la loro opinione. Anche Luciano Moggi, quindi, ha commentato la vicenda che sta coinvolgendo i vertici della Juve. Ecco quali sono state le sue parole a ‘Notizie.com’.

Juve, Moggi parla dell’inchiesta sulle plusvalenze: “Sorrido ma amaramente…”

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luciano Moggi a ‘Notizie.com’ in merito all’inchiesta in cui è stata coinvolta la Juventus: “Un po’ sorrido, ma amaramente e non certo perché sta succedendo questa cosa anche perché ne so poco, ma solo perché attaccare la Juve ormai è un vero e proprio sport nazionale“.

“Era cosi ai miei tempi – ha continuato Moggi – è così anche ora. Ho letto un po’ qua e là e non vorrei esprimere giudizi perché mi piace documentarmi e capire bene cosa è successo e cosa appuntano alla Juventus e ai suoi dirigenti. Non voglio fare come gli altri hanno fatto con me visto che, quando toccò a me, puntarono subito il dito nei miei confronti, dicendo cose riprovevoli che non stavano né in cielo né in terra”.