Caos Juventus, arriva il comunicato ufficiale del club bianconero

Dopo le perquisizioni di ieri della Guardia di Finanza, la Juventus ha diramato un comunicato in serata sull’accaduto.

La notizia più importante della giornata per la Juventus non è stata la sconfitta interna contro l’Atalanta, ma l’indagine della Guardia di Finanza sui conti bianconeri. Ieri sera ci sono state delle perquisizioni delle Fiamme Gialle nelle sedi del club bianconero sia di Torino che di Milano. La società piemontese è sotto indagine per comunicazioni sociali false ed emissioni di fatture inesistenti.

L’indagine si focalizza sul presunto falso in bilancio e sulle plusvalenze derivanti dalla compravendita di calciatori. Tra gli indagati figurano Agnelli, Nedved e Paratici. La Juventus ha diramato in serata un comunicato ufficiale: “La società prende atto dell’avvio di indagini da parte della Procura della Repubblica preso il Tribunale di Torino“.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il comunicato della Juventus sull’indagine della Guardia di Finanza

La nota della Juventus continua: “Come doveroso, il club sta collaborando sia con gli inquirenti che con la Consob. Confidiamo di chiarire ogni aspetto, ritenendo di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che discplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità dei principi contabili e in linea con la consuetudini internazionale della football industry e le condizioni di mercato”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, è allarme totale: si fermano due big, l’annuncio di Allegri

Come quanto appreso in giornata, sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza ci sono ben 42 operazioni di mercato svolte in questi ultimi anni. L’indagine, chiamata ‘Operazione Prisma’, delle Fiamme Gialle è iniziata lo scorso maggio. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’inchiesta.