Juventus, il forte gesto dei dirigenti prima del match con l’Atalanta

La Juventus prende una decisione netta nel pre partita contro l’Atalanta: la società sceglie il silenzio stampa.

È da pochissimo cominciato il big match tra Juventus e Atalanta all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri vogliono riscattare sul campo l’ultima gara giocata, in cui hanno subito una pesante sconfitta in Champions League contro il Chelsea. Al tempo stesso, però, la società sta cercando di affrontare nel miglior modo possibile il momento difficile dovuto all’inchiesta sulle plusvalenze. I dirigenti, perciò, hanno deciso di non parlare ai microfoni di ‘Dazn’ nel pre partita di questo pomeriggio.

Juventus, i dirigenti scelgono il silenzio stampa nel pre partita contro l’Atalanta

I dirigenti, quindi, sono rimasti compatti anche nel pensiero di non intervenire ai microfoni di ‘Dazn’ nel pre partita di Juventus-Atalanta. Maurizio Arrivabene e Pavel Nedved si sono comunque mostrati fin da subito vicini alla squadra e hanno seguito la rifinitura a bordocampo fino a qualche minuto prima che il match iniziasse.

In seguito è arrivato anche il presidente Andrea Agnelli. Però, appunto, nessuno di loro ha parlato alla stampa per non rilasciare ulteriori dichiarazioni, forse con l’intento di non pesare maggiormente sull’umore dei giocatori impegnati, proprio in questi minuti, contro un’imprevedibile Atalanta. L’obiettivo principale è ora quello di conquistare punti fondamentali per la classifica di Serie A.