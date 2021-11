Milan, Pioli sorprende in conferenza: doppio annuncio inaspettato

Buona notizia per il tecnico del Milan Pioli, che torna ad avere a disposizione Maignan. Il francese subito titolare contro il Sassuolo.

Sarà Mike Maignan a difendere i pali del Milan domenica, nella partita contro il Sassuolo. Ad annunciarlo è stato il tecnico Stefano Pioli, durante la conferenza stampa odierna: il portiere, out da ottobre a causa dell’operazione necessaria per risolvere l’infortunio alla mano sinistra (9 partite saltate), negli ultimi giorni ha ripreso ad allenarsi ad alti ritmi lanciando segnali confortanti al proprio allenatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, contro il Sassuolo torna titolare Maignan

“Sta bene, ha cominciato a lavorare con la squadra da sabato. È pronto, ha accelerato tantissimo perché ha una grandissima mentalità. Giocherà lui domani. Tatarusanu ha fatto bene e sono contento di lui ma da domani torna Mike”. In campo si rivedrà pure Rafael Leao, protagonista di un’ottima stagione fin qui (5 gol e 2 assist tra Serie A e Champions League). “Non aveva ancora recuperato al 100% dai crampi di Firenze ma domani è pronto”.

LEGGI ANCHE >>> “Ibrahimovic? Sinceramente no…”: Milan, la franchezza di Vlahovic

Ancora indisponibile, invece, Fikayo Tomori alle prese con alcuni problemi fisici. “Sta meglio ma non è pronto per domani, dovrebbe essere convocato per mercoledì”. Pioli, in vista dei prossimi impegni, ha parlato pure di Pietro Pellegri rimasto un po’ ai margini (per lui appena 60 minuti). “Fisicamente sta bene e si è sempre allenato. Ha avuto qualche piccolo acciacco ma l’ha superato. È un ragazzo intelligente, quando sarà il momento si farà trovare pronto”.