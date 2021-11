“In Russia ci sono…”: vigilia di Napoli-Lazio, ma Spalletti si sfoga

Spalletti non ha particolarmente apprezzato e digerito il comportamento dello Spartak Mosca nei suoi confronti dopo il match di Europa League.

Luciano Spalletti è oggi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Serie A tra il suo Napoli e la Lazio di Maurizio Sarri. Una serata da ex allo Stadio Maradona per il tecnico biancoceleste. E un’opportunità da cogliere per superare le sconfitte consecutive arrivate contro Inter e Spartak Mosca per il tecnico dei partenopei. Spalletti ha perciò voluto parlare in conferenza di quanto avvenuto nella sfida di Europa League giocata mercoledì 24 dal Napoli in casa dello Spartak e dell’atteggiamento avuto dalla società russa nei suoi confronti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Spalletti torna a parlare dello Spartak Mosca: “In Russia ci sono stato…”

Lo Spartak Mosca sia durante il match giocato contro il Napoli sia dopo il triplice fischio finale della gara non ha avuto un comportamento particolarmente corretto nei confronti degli avversari. Soprattutto verso Luciano Spalletti, che è stato poi anche deriso sui social ufficiali del club. Così ha perciò parlato il tecnico oggi in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio: “In Russia ci sono stato, ci sono persone vere che hanno un comportamento serio“.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Pioli sorprende in conferenza: doppio annuncio inaspettato

“Ci sono società serie – ha proseguito – che sanno stare nel calcio europeo, e poi c’è lo Spartak che può fare ciò che gli pare, è diverso dalle altre. A chi non mi saluta correttamente ad inizio partita, le offese si fanno di persone e non dai tweet o nelle conferenze. Si fa come si ho fatto io, di persona, ma interessa ad alcuni per dire che sono nervoso o altro”.