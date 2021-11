“Non lo volevo”: Donnarumma, rivelazione shock de ‘L’Equipe’

Secondo ‘L’Equipe’, Pochettino non ha appoggiato alcune operazioni di Leonardo al Psg: Donnarumma e Ramos non sono stati richiesti da lui

La stagione di Gigio Donnarumma al Paris Saint Germain fino a questo momento è sfilata tra campo e panchina. Mauricio Pochettino, infatti, sta proseguendo l’alternanza tra i pali tra il portiere italiano e il centroamericano Keylor Navas.

L’inizio del percorso con ‘Les Parisien’ di Sergio Ramos è stato addirittura peggiore. Ma su questo nessuna scelta è imputabile al tecnico argentino dal momento che il difensore spagnolo ha trascorso quasi tutto il tempo in infermeria.

Riguardo agli ingaggi dei due calciatori arrivati a parametro zero adesso è arrivata una clamorosa indiscrezione del quotidiano ‘L’Equipe’.

Psg, Pochettino non ha richiesto l’arrivo di Donnarumma e Sergio Ramos: la conferma della frattura con Leonardo?

Il quotidiano sportivo di riferimento dei francesi questa mattina si è presentato in edicola con una rivelazione choc. Pochettino, infatti, non ha mai richiesto alla dirigenza né l’arrivo di Donnarumma né quello di Sergio Ramos. Anzi, la tesi de ‘L’Equipe’ è quella che proprio questo aspetto confermerebbe la profonda frattura fra l’allenatore argentino e il dirigente brasiliano, già trapelata pure in precedenza. Sarebbero l’incarnazione della divergenza di vedute tra i due.

Il nome di Pochettino era stato accostato al Manchester United per la successione di Solskjaer. Il tecnico tuttavia ha detto di stare bene a Parigi.

Mauricio Pochettino si è accomodato sulla panchina del Psg appena dieci mesi fa, in seguito all’esonero di Tuchel, passato al Chelsea con il quale ha vinto poi la Champions League. L’argentino in quella occasione ha firmato un contratto fino al 2023 con i parigini.

L’ultima indiscrezione de ‘L’Equipe’ ora crea nuove speculazioni in merito alla mancata titolarità costante per Donnarumma sotto la Tour Eiffel: si tratta di una vendetta del tecnico per il fatto di non aver appoggiato il suo arrivo a parametro zero a Parigi?