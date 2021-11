La Juventus ha subito una perquisizione dalla Guardia di Finanza sulla questione plusvalenze, pochi i rischi a livello sportivo.

Ieri pomeriggio i militari della Guardia di Finanza hanno eseguito delle perquisizioni nelle sedi della Juventus a Torino e Milano. Sono al vaglio diverse operazioni di giocatori professionisti, con l’aggravante che la Juventus è quotata in Borsa. Sotto osservazione della Procura di Torino, ci sono 42 operazioni del valore di 50 milioni di euro.

Ce ne sono anche alcune di rilevante spessore sul mercato internazionale, come lo scambio con il Barcellona tra Arthur e Pjanic, realizzato nell’estate del 2020.

Le attività sono volte all’accertamento di ipotesi di reato di false comunicazioni delle società quotate ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti del vertice societario e dei direttori delle aree business, financial e gestione sportiva, come comunica la Guardia di Finanza

La Juventus rischia una multa o una lieve penalizzazione

C’è l’indagine sotto il profilo economico, amministrativo e penale e poi ci sono i risvolti sportivi, del resto la Procura di Torino e la Guardia di Finanza hanno informato anche la Procura Federale della Figc prima di procedere.

In passato queste inchieste si sono sempre scontrate con le difficoltà ad individuare dei parametri oggettivi per la valutazione dei calciatori. Il problema plusvalenze del resto non è nato oggi, spesso il castello accusatorio è cascato proprio sulla difficoltà nel quantificare il valore di professionisti che può cambiare anche soltanto per un gol o una partita.

La Juventus a livello sportivo rischia soltanto una multa o una lieve penalizzazione.

Lo scenario diventerebbe più complesso soltanto se non si riesce a dimostrare che la pratica compiuta dai dirigenti del club bianconero fosse necessaria ai fini dell’iscrizione in campionato.

Nel caso in cui fosse accertato che l’intervento sui bilanci servisse alla Juventus per avere i requisiti adatti ad iscriversi al campionato, secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, le sanzioni potrebbero essere più severe.

Si tratta di uno scenario complesso, che coinvolge la finanza, l’economia di un club quotato in Borsa, difficile da “quantificare” sotto il profilo sportivo.

In ogni caso bisogna attendere gli sviluppi dell’indagine “Prisma” affidata ad un pooi di Magistrati del Gruppo dell’Economia.