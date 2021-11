“Vorrei restare qui”: Napoli, l’attaccante esce allo scoperto

Il Napoli è alle prese con i rinnovi di Lorenzo Insigne e Dries Mertens. L’attaccante belga esce allo scoperto in diretta tv.

Dries Mertens sembra avere le idee piuttosto chiare sul proprio futuro. L’attaccante della SSC Napoli di Luciano Spalletti, autore di una doppietta nel poker contro la Lazio di Sarri, ha commentato la prestazione degli azzurri nel post partita. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di ‘DAZN’: “Questa di stasera è stata una delle migliori partite che abbiamo giocato. Dobbiamo continuare a giocare così e provare a ripetere queste prestazioni”.

Calciomercato Napoli, annuncio di Mertens a ‘DAZN’

Poi prosegue: “Ci saranno partite più difficili adesso, ma se giochiamo come oggi sarà perfetto. Quale gol è stato più difficile, il primo o il secondo? Mi fa piacere segnare, non è facile quando torni da un infortunio”.

Chiosa finale sul futuro, visto il contratto in scadenza a fine stagione: “Io dovevo esserci visto che Osimhen si è fatto male. I tifosi avevano ragione a criticarmi, tocca a me continuare così. Io voglio fare sempre bene, giocare come oggi è un piacere. A Sarri tengo tanto, è un allenatore fortissimo. Il mio futuro? Io l’ho sempre detto. Spero di restare qui, più di questo non posso dire“.